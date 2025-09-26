Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Beşiktaş 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Beşiktaş, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 4 genç futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        26.09.2025 - 17:20
        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç oyuncular Cumali Gürsel, Kartal Cengizer, Ozan Sevim ve Tuna Baran Demir ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşmeye imza atıldı.

        Siyah-beyazlı kulübün Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.

