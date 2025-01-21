Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 251. Avrupa sınavında - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 251. Avrupa sınavında

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Athletic Bilbao maçıyla birlikte Avrupa arenasında 251. sınavına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, 251. Avrupa sınavında
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 251. maçına çıkacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

        Avrupa arenasında 334 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 382 gol gördü.

        AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

        Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 129 56 25 48 203 172
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
        TOPLAM 250 94 49 107 334 382

        İSPANYOL EKİPLERİNE KARŞI 17. MAÇ

        Beşiktaş, İspanya temsilcileriyle 16 kez karşı karşıya geldi.

        Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla ve Alaves ile mücadele etti.

        Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 10 da mağlubiyet yaşadı.

        REKLAM

        Söz konusu maçlarda 16 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 34 gol gördü.

        BEŞİKTAŞ'A 13 SEZON SONRA İSPANYOL RAKİP

        Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.

        Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.

        Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.

        "Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.

        BILBAO İLE 4. RANDEVU

        Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

        Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

        1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.

        Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.

        REKLAM

        ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, "Kara kartal" bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenmişti.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

        Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

        FARKLI MAĞLUBİYETLER

        Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

        Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

        REKLAM

        Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

        Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

        "Kara Kartal", geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

        AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

        1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

        "Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Habertürk Anasayfa