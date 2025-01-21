Beşiktaş, 251. Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 251. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 334 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 382 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

İSPANYOL EKİPLERİNE KARŞI 17. MAÇ

Beşiktaş, İspanya temsilcileriyle 16 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla ve Alaves ile mücadele etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 10 da mağlubiyet yaşadı.

REKLAM

Söz konusu maçlarda 16 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 34 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'A 13 SEZON SONRA İSPANYOL RAKİP

Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.

Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.

Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.

"Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.