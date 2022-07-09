Yeni sezona Avusturya'daki kampında hazırlanan Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk hazırlık maçında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'ün golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Tivoli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Werder Bremen 2. yarıya golle başladı. 48. dakikada Eren Dinkçi takımını öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş, 68. dakikada Salih Uçan'ın penaltıdan bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Siyah-Beyazlı ekip 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün'ün golüyle geri düştüğü mücadelede öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
Werder Bremen 48. dakikada Eren Dinkçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Goller, ceza sahası içerisinde şutunu gönderdi. Kaleci Ersin'den sekerek direğe çarpan topu Eren Dinkçi tamamlayarak takımını öne geçirdi.
Beşiktaş 68. dakikada Salih Uçan'ın penaltıdan kaydettiği gol ile skora dengeyi getirdi. Emirhan Delibaş, ceza sahası içerisinde Rapp'ın müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Siyah-Beyazlı ekipte topun başına geçen Salih Uçan topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş 77. dakikada Oğuzhan Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Emirhan Delibaş'ın sol kanattan yaptığı ortasında Sol ayağıyla vuruş yapan Oğuzhan Akgün fileleri havalandırdı.
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