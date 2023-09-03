Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

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Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş'ta goller 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Beşiktaş ligde puanını 7'ye yükseltirken, Sivasspor ise 5 puanda kaldı. Yiğidolar ayrıca bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Beşiktaş Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

SALİH UÇAN RİSKE EDİLMEDİ Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı. REKLAM Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon Avrupa'da 6, ligde de 2 maçta 11 kişilik kadroda yer verdiği Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı. Deneyimli oyuncu, Sivasspor mücadelesinde yerini Chamberlain'e bıraktı.

GHEZZAL 4,5 AY ARADAN SONRA SAHADA Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu. Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı. Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı. Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 87. dakikada oyuna dahil oldu.

CHAMBERLAIN İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı. Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı. İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. 24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 48. dakikada Saiz’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Roman Kvet, Necip’ten sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı. 70. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Zainutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti. 77. dakikada Ali Şaşal’ın uzun pasında Colley’in kafayla ters vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazdan Barrow’un şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden dışarı gitti. 82. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic, Appindangoye’den sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 90+3. dakikada Zainutdinov’un pasında Onur Bulut ceza sahası içi sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.