İHA

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına Gökhan Töre ve Adem Ljajic'ten yoksun olarak devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme ve rejenerasyon ağırlıklı geçen çalışmada sakatlığı devam eden Gökhan Töre salonda çalışırken, Adem Ljajic de takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ve sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile noktalandı. Siyah-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.