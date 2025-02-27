Beşiktaş 1.5 yıl aradan sonra 5 maçlık seri yaptı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki son maçında Antalyaspor'u deplasmanda yenerek lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, böylece son 5 resmi maçını kazandı.

Beşiktaş, kupada Kırklarelispor ve Antalyaspor'u mağlup ederken ligde ise Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor'u yendi.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun başında Şenol Güneş yönetiminde 5 maçlık seri yakalamıştı.

Kartal, Konferans Ligi elemelerinde Tirana ve Neftçi Bakü'yü hem evinde hem de deplasmanda mağlup ederek turlarken ligdeki ilk maçında da Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenmişti.

Beşiktaş, sıradaki maçında ligde evinde Kayserispor'u ağırlayacak.