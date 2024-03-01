Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor
Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos ile 13 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.
Beşiktaş'ın, bu haftaki hedefi Galatasaray derbisini kazanmak olacak. Beşiktaş derbiyi kazandığı takdirde Santos'la, 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve evinde ise son 6 resmi müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.
YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE GALATASARAY'I YENEMEDİ
Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla aldı.
Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.
Beşiktaş'ın, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 müsabaka şöyle:
2011-2012 sezonu
20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)
26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)
2013-2014
22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)
22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)
2014-2015
4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)
24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)