Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

        Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos ile 13 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Santos'la 13 yıllık hasret bitecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın, bu haftaki hedefi Galatasaray derbisini kazanmak olacak. Beşiktaş derbiyi kazandığı takdirde Santos'la, 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve evinde ise son 6 resmi müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

        YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE GALATASARAY'I YENEMEDİ

        Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla aldı.

        REKLAM

        Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

        Beşiktaş'ın, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 müsabaka şöyle:

        2011-2012 sezonu

        20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)

        26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

        2013-2014

        22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)

        22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

        2014-2015

        4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)

        24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Navalny son yolculuğuna uğurlandı
        Navalny son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Habertürk Anasayfa