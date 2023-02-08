Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Beşiktaş: 120 taraftarımız Vodafone Park’tan Hatay’a hareket etti

Beşiktaş, deprem bölgesindeki afetzedelere yardımcı olmak için 120 taraftarının Hatay’a gitmek üzere yola çıktığını açıkladı

Giriş: 08.02.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş: 120 taraftarımız Vodafone Park’tan Hatay’a hareket etti
İHA

Beşiktaş, Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Hatay’daki depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla 120 siyah-beyazlı taraftarın bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor. Vodafone Park’ta toplanan 120 taraftarımız, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay’a yola çıktılar" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Enkazdan 54 saat sonra kurtarılan kedi veterinere götürüldü
Enkazdan 54 saat sonra kurtarılan kedi veterinere götürüldü
Depremi tetikleyen faktörler nelerdir?
Depremi tetikleyen faktörler nelerdir?
AFAD ihtiyaç listesi paylaştı! Deprem bölgesine ne gönderilir?
AFAD ihtiyaç listesi paylaştı! Deprem bölgesine ne gönderilir?
“Bütün her şey üstümüze döküldü”
“Bütün her şey üstümüze döküldü”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.