Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Metin Korkut

Beşiktaş: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)

Setler: 17-25, 13-25, 17-25

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)