Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen)

GalatasarayHDISigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 19-25, 14-25, 19-25

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)