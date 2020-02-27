Beşiktaş: 0 - Atlasglobal Yeşilyurt: 3

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Verda Akın, (Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Sevval Burnazlar, Gökçe Akkaya, Mina Zeynep Özgel, Kardelen Karabıyık)

Atlasglobal Yeşilyurt: İrem Kaya, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Yasemin Sezer)

Setler: 16-25, 20-25, 19-25

Süre: 73 dakika (22, 27, 24)