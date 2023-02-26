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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş'ta golü 90+7. dakikada Cenk Tosun penaltı kaçırdı. Siyah-beyazlılar 80. dakikada defans oyuncusu Tayyip Talha ile öne geçti fakat VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı. GHEZZAL MAÇ ÖNCESİ SAKATLANDI Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak maça çıkamadı. 11 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda yer bulan tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Uzun süren sakatlığı sonrasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek sahalara dönen siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı sonrasında Dele Alli, 11 kişilik kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ, DEPREMLERDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİ UNUTMADI Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma sırasında giydikleri tişörtlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirleri unutmadı. Beşiktaşlı oyuncular, maç öncesindeki ısınmada depremlerin etkili olduğu 11 ilin plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtler giydi. Antalyaspor ise ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Kulüplerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" yazılı pankartı tribüne astı. DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar, karşılaşma öncesi iki takımla seremoniye çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden İstanbul'a gelen çocukların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler alkışlarla sevgisini gösterdi. Depremlerde hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerde depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin olduğu ve üzerinde "Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın" yazılı bir pankart açıldı.

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