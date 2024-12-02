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        Iğdır'ın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi

        Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı ile kırsal bölgeler beyaza bürünürken, dağ köylerinde besicilerin zorlu kış mesaisi de başladı. 2 bin 700 rakımlı mezrada hayvancılık yapan Eyüp Beykeç, "Yazın meramız var, kışın da Allaha şükür ahırımız var. Her şeyimiz mevcut. Sadece bize zor olan yollarımızın kapanmasıdır, Allah devletimize zeval vermesin o da sürekli açılıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:02
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        Besicilerin zorlu kış mesaisi
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        Iğdır'ın dağ köylerinde mevsimin ilk karı yağdı, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı.

        Kentin kırsal bölgeleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Yöredeki vatandaşlar, yılın yarısını kar altında geçirdikleri köylerde, hayvanlarının bakımı için büyük çaba sarf ediyor.

        Besiciler, yaz mevsimi boyunca yaylalarda otlattıkları hayvanlarını, kar ve soğuk havanın etkili olmasıyla artık ahırlarda ve beyaz örtü üzerinde besliyor.

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        Kavaktepe köyünün 2 bin 700 rakımlı Belela mezrasında hayvancılık yapan Eyüp Beykeç, Ağrı Dağı etkilerindeki mezrada hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi.

        Köylerde hayvancılıkla uğraşan herkesin kış mesaisinin başladığını ifade eden Beykeç, şunları söyledi:

        "Hayvanlarımızı yazın meralarda otlatıyoruz, kışın da ahırlarda bakımlarını yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Zor bir iş de olsa bize zor gelmiyor. Yazın meramız var, kışın da Allaha şükür ahırımız var. Her şeyimiz mevcut. Yazın biçtiğimiz otları stokladık ve hiçbir sorun yok. Sadece bize zor olan yollarımızın kapanmasıdır, Allah devletimize zeval vermesin o da sürekli açılıyor."

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