Besiciler Kovid-19 nedeniyle çoban sıkıntısı yaşıyor - MUŞ

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan Muş'ta, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı.Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yeşeren meralarda çıkaran besiciler, hayvanlarına bakacak kimse bulamıyor.Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, havaların ısınmasıyla kentte mera sezonunun başladığını söyledi.Besicilerin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle çoban bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:"Hayvanlarını kışın sıcak bölgelere götüren besicilerimiz dönmeye başladı. Bu süreçten sonra çoban tutmak zorundalar. Ancak çalıştıracak çoban bulamadıkları için herkes kendi hayvanını otlatıyor. Önümüzdeki günlerde birkaç hane birleşerek kendi aralarında ya çoban tutacak ya da dönüşümlü olarak hayvanları otlatacak."- "Aylık masrafları 5 bin lirayı buluyor"Merkeze bağlı Bozbulut köyünde besicilik yapan Cemil Kaynar ise masraflarıyla birlikte ayda yaklaşık 5 bin lira ödemelerine rağmen salgın nedeniyle çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti.Çevre il ve ilçelerden hayvanları otlatacak çoban aradıklarını anlatan Kaynar, şu ifadeleri kullandı:"Geçen yıl aylık 4 bin liraya çalıştırdığımız çobanlar bu yıl virüs nedeniyle gelmeye çekiniyor. Bu açıdan burada çoban bulmak çok zor. Giyeceği, yemeği, ayakkabısı, telefonu, her şeyi bize ait olduğu için bir çobanın aylık maliyeti 5 bin lirayı buluyor. Birkaç kişi müracaat etti ancak onlar da çok yüksek ücret istedi. Bu nedenle kendi hayvanlarımın çobanlığını yapıyorum."Hayvan sahiplerinden Gökhan Gürkan da kışın 4 ay ahırda besledikleri hayvanları karların erimesiyle yeşeren meralara çıkarmaya başladıklarını dile getirdi.Çobanlara birçok olanak sağlamalarına rağmen bulmadıklarını aktaran Gürkan, köydeki yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvanın sahipleri tarafından otlatıldığını anlattı.
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