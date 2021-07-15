Besiciler ailelerinden uzaktaki zorlu "kurban" mesaisini bitirip eve dönmeyi bekliyor

Yıl boyunca büyük emek ve özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları satmak üzere Trabzon'un ilçeleri ve çevre illerin yanı sıra Doğu Anadolu'dan Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'ndeki kurban satış yerine gelen besiciler, çadır kurdu.
Kurbanlıklarını çadıra yerleştirerek müşterilere sergileyen besicilerden bazıları, çadırda hayvanlarının yanında kalmak için kendileri için de bölüm oluşturdu. Kimi besiciler ise kamyonet kasası ve araçlarında kalmayı tercih ediyor.
Gün boyu müşterileriyle ilgilenen ve havanın kararmasıyla çadırlarına çekilen besiciler, yaktıkları ateş etrafında çay içip türküler eşliğinde vakit geçiriyor.
Besiciler, gece boyunca olası hırsızlık olaylarına karşı da çadırlarında nöbetleşe uyuyor.
Güneşin doğuşuyla uyanan besiciler, hayvanlarının yemini verip bakımlarını yaptıktan sonra kahvaltılarını yaparak müşteri beklemeye başlıyor.
Ailelerinden uzakta zorlu kurban mesaisinin ardından besiciler, tüm hayvanlarını satarak evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Ağrı'nın Tutak ilçesinden kamyonlara yüklediği hayvanlarını satmak için, 10 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a gelen 49 yaşındaki Esat Tosun, AA muhabirine, zor koşullarda çadırda kaldıklarını belirterek, sabah ilk olarak hayvanların bakımını yaparak güne başladıklarını söyledi.
Bingöl'den gelen Fikri Gengörü de (54) her yıl hayvanlarını satmak için Trabzon'a getirdiklerini ifade ederek, pazarda hayvanlarıyla beraber yaşadığını dile getirdi.
Hırsızlık yaşanmaması veya kaybolmamaları için hayvanların yanında yattıklarını aktaran Gengörü, "Sabah saat 06.00'da kalkıyoruz, hayvanların altını temizleyip tımar ettikten sonra yemini veriyoruz. Günümüz öyle devam ediyor. İnşallah hayvanlarımızı satıp bayramdan sonra mutlu bir şekilde evimize döneriz." diye konuştu.
Oğullarıyla birlikte hayvanlarını satmak için Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden gelen 52 yaşındaki Yusuf Sağır ise hayvanların çoğunu sattığını ve satışlardan memnun kaldığını kaydetti.
Kamyonetlerinde uyuduklarını anlatan Sağır, "Gece kalkıp hayvanlara bakıyoruz. Ben yatıyorum, oğlum bakıyor, o yatarken ben bakıyorum. Yapacak bir şey yok, 15 gün derdimizi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 10 saatlik yoldan ailelerini geride bırakarak Elazığ'dan geldiklerini belirten Emre Sağır ise "Getirdiğim 56 hayvandan 14 tane kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitirdikten sonra evimize, memleketimize döneceğiz." dedi.
Akşamları nöbetleşe uyuduklarını aktaran Sağır, "Sabah saat 05.00'te kalkıyoruz. Hayvanların yemi, suyunu verdikten sonra müşterilerimizi beklemeye başlıyoruz. Akşam olunca çayımızı yaparız, sohbet muhabbet, bu şekilde günümüz geçiyor." şeklinde konuştu.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden gelen Durmuş Akan da getirdiği 44 kurbanlığın yarısını sattığını ifade ederek, güne, geçimini sağladığı hayvanların bakımını yaparak başladığını sonra kendi kahvaltısını yaparak müşteri beklediğini anlattı.
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