Bağlantı elemanları sektörünün çatı kuruluşu BESİAD, 11. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Tecdelioğlu oyların tamamını alarak derneğin yeniden başkanı seçildi. Tecdelioğlu, bağlantı elemanları sektörünün ülke ekonomisine kesintisiz katkı sunması için özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.
"YÜZDE 95 YERLİ HAM MADDE"
Genel Kurul’da konuşan Tecdelioğlu, “Bağlantı elemanları sektörü olarak hedefimiz 2021 yılını 1,3 milyar dolar ihracat ile kapatmak. 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmak istiyoruz. Sektör olarak 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Temel pazarımız Avrupa ve burada büyük bir pay ise Almanya’ya ait. Avrupa pazarı açısından gidecek çok yolumuz var. Avrupa’da yaklaşık 15 milyar dolara yakın bir pazar mevcut. Burada sadece yüzde 5’teyiz. Hedefimiz yüzde 10’dan fazla pay almak. En büyük hedefimiz ise Türkiye’nin Avrupa’da büyüklük olarak birinci üretici olması ve dünyada ise ilk 6’ya girmesi. Şu anda Avrupa’da ilk üçte, dünyada ise ilk 10’dayız.” dedi.
Uzak Doğu’dan gelen ürünlerin lojistik sorunlarından dolayı Avrupa’daki taleplerin Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Tecdelioğlu şunları vurguladı: “2022’nin nisan ayına kadar üretimler dolu. Bu yıl tonaj bazında yüzde 40, ciro bazında ise 55-60 seviyelerinde bir artış gerçekleşecek. Yerli ve milli üretim yapma konusunda ilerliyoruz çünkü yüzde 95 yerli ham madde kullanıyoruz. Makineler de yerlileşmeye başladı, kalıplardaki bağımlılık da her geçen gün azalıyor. Katma değer bırakan bir sektörüz ve on binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz.”
"UR-GE PROJELERİ DEVAM EDECEK"
Sektör için gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Tecdelioğlu şunları aktardı: “Yeni dönemde Ur-Ge faaliyetlerine devam etmek istiyoruz. Ur-ge projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılında onaylandı. Hedefimiz 20 ülkeye Ur-Ge projesi gerçekleştirmek. Bu ülkeler arasında Kuzey Ülkeleri, Amerika, Meksika ve Uzak Doğu Ülkeleri var. Yeni normal ile birlikte 2022’de bu projemizi başlatmayı hedefliyoruz.”
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