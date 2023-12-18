Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kuru yüzde 25 artırıldı
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi. Düzenleme, 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak
Giriş: 18.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:26
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.
Karar, 25 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek.