Beş yıldır kayıp olan kedi sahiplerine geri döndü

İngiltere'de beş yıldır kayıp olan bir kedi sahiplerine geri döndü.

İngiltere'nin South Gloucestershire bölgesinde Kingswood kasabasında Roxy adındaki yedi yaşındaki kedi, 2013 yılında veterinere götürüldüğü sırada kaçmıştı.

Roxy'nin 35 yaşındaki sahibi Vicky Stokes, kedisinin bulunması için sokaklara poster asmıştı, ancak çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Roxy'nin yeniden ortaya çıkışı ise kesinlikle bu ilanlarla olmadı.

Vicky Stokes'un komşularından biri olan Amy Ward, bahçesinde bir anda dolaşmaya başlayan kediden ilk başlarda çok korkmuş ve hatta bu kendisini tırmalamıştı.

Ancak zamanla hayvanın güvenini kazanan Ward, kediyi veterinere götürdüğünde ise gerçek ortaya çıktı.

Kedideki mikroçip olması sayesinde kedinin beş yıl önce kaybolan Roxy, sahibinin Stokes olduğu ortaya çıktı.

'Bir Noel mucizesi'

Kedinin kaybolmasının ardından taşınan ve iki çocuk dünyaya getiren Stokes'a 29 Aralık'ta bir telefon geldi.

Stokes, bu anı, "Tam bir Noel mucizesi, çok mutluyuz. Öldüğünü sanmıştık ama iyi gözüküyor, Amy'yi ona bize getirdiği için minnettarız" diyerek özetliyor.

Her ne kadar kaybolduğundan beri aileye iki çocuk ve üç kedi gelse de Roxy, kavuştuğundan beri sahibinin yatağında uyumayı tercih ediyor.