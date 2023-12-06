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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kibar Gönüllüleri’nden beş yılda beş okula destek - İş-Yaşam Haberleri

        Kibar Gönüllüleri’nden beş yılda beş okula destek

        Beş yıl önce başlatılan Kibar Gönüllüleri etki alanınının gün geçtikçe daha da genişletildiği açıklandı. 900'ün üzerinde gönüllünün çabalarıyla özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler hayata geçiren proje ile beş yılda beş farklı okula iyileştirme, atölye çalışmaları ve etkinliklerle destek olunduğu bildirildi. Gönüllülerin 2024'te de etki alanlarını genişleterek sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmaya devam edeceği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:19
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        Beş yılda beş okula destek
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        Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında büyük rol üstlenen Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018 yılından bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alarak yürüttükleri faaliyetlerini sürdürüyor.

        Firma tarafından Türkiye’deki en kapsamlı iç gönüllülük projeleri arasında yer aldığı vurgulanan Kibar Gönüllüleri projesi, 900’ü aşkın gönüllüsüyle beş yılda 100’ü aşkın etkinlik gerçekleştirdi. Gönüllüler son beş yılda, pandeminin yarattığı güçlüklere rağmen yürüttükleri çalışmalarla beş okula destek oldu.

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        "CİNSİYET EŞİTLİĞİNE FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, gönüllüleri arasında yer aldığı girişimin beş yılda ulaştığı noktadan ve topluma kattığı değerden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Kayabaşı, “Kibar Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. yılından aldıkları güçle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kibar Gönüllüleri, yarım asrı devirmiş Kibar Topluluğu'nun geleceğe daha umutlu, daha şevkle bakmasını sağlıyor. Gönüllülerimiz, gelecek dönemde de gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği konularında toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        DEZAVANTAJLI BÖLGELERE YÖNELİK PROJELER

        Bugüne kadar 2 bin 700 saat çalışma gerçekleştiren Kibar Gönüllüleri, dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönelik ihtiyaçları belirleyerek özgün projeler üretmeyi sürdürdü. İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’daki beş okula destek veren gönüllüler, 2024’te beşinci bölge olarak belirledikleri Kocaeli, Dilovası’na odaklanacak.

        Gerçekleştirdikleri çalışmalarda ilgili Millî Eğitim Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, okul yönetimleri ve velilerle uyum içerisinde, koordineli şekilde hareket eden Kibar Gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerini bir araya getirerek daha geniş kitlelere ulaşıyor.

        Kibar Gönüllüleri sisteme dayalı, raporlanabilir altyapısı sayesinde gelişim alanlarını takip ederken, gönüllü katılımını teşvik edecek projelerin sayısını da artırıyor.

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