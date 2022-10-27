BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) kişilerin emekliliklerinde gelirini artırmak ve rahat bir yaşam sürebilmesi için tasarlanan özel emeklilik sistemidir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin maaşlarından her ay belirli miktarda zorunlu olarak kesinti yapılır. Her ay kesilen bu para zamanla hesaplarda birikir. Belli dönemler içinde çekilmezse paranıza belli oranlarda katkı sağlar. Sistemde belirlenen süre kalanlar devlet katkısından faydalanır.

Emeklilik gelirine ek olarak tamamlayıcı bir sistem olan BES birikim yapmak ve sosyal güvencelerin artırılmasına olanak sağlar. Çalışan bir kişinin aylık olarak elde ettiği gelirin bir kısmını bankaya düzenli olarak yatırarak belirlenen sürede emekli olmasını sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik denir.