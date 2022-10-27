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BES'ten ayrılmadan önce bir kez daha düşünün! Avantajlı kredi imkanıyla yeni dönem başlıyor

Sigortalı olarak çalışan kişilerden otomatik olarak kesilen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortalı olarak işe giren çalışanın maaşından zorunlu olarak kesilen BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı geliyor. Yeni bir dönemin başlayacağı bu değişiklikle katılımcılara sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

Giriş: 27.10.2022 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sigortalı olarak çalışan kişilerden maaşlarından otomatik olarak kesilir. Maaştan zorunlu olarak bir miktar kesinti yapılmasıyla bireysel emeklilik hesabında para birikir. Kesilen bu miktar belirlenen süre içerisinde çekilmezse devlet tarafından desteklenir. Ancak finans ihtiyaçlarından dolayı bu sistemden çıkmak isteyenler için yeni bir düzenlemeye gidildi.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda BES'e yönelik yeni kararlar alındı. BES'teki katılımcılarının finansman sıkıntısı nedeniyle birikimlerini sistemden çekmemesi için bir düzenlemeye gidilecek. BES katılımcıları sistemden çıkmadan borçları için uygun koşullarla kredi çekebilecek. BES'teki katılımcıların sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için 'alacağın devri' uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.

  • BES BOZULMADAN KREDİ ÇEKİLME İMKANI SAĞLANACAK

    Bireysel emeklilik sistemine katılım istenilen düzeyde gerçekleşmediği için sistemdeki kişilerin finans ihtiyaçları olduğu zaman BES sigortalarını bozmadan kredi çekmelerine imkan sağlandı.

    Kişinin finans ihtiyacı olduğu zaman BES sigortasını teminat olarak göstererek kredi çekebilecek böylelikle BES sigortası bozulmamış olacak.

    Ortalama fon büyüklüğü-ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Taslak yönetmelik paydaşların görüşleriyle hazırlanacak. Emeklilik şirketleri, bankalar ve katılımcılar arasındaki koordinasyonu sağlamak adına bir altyapı oluşturulacak.

    Kredilerin şu anda hangi faizle çıkacağı açıklanmadı ama şu an açıklanan pakette esnafa düşük faizli kredi söz konusu. BES’i özendirmek adına özellikle kamu bankalarında düşük faizli kredi imkanı sağlanabileceği öngörülüyor.

  • BAKAN NEBATİ SİNYAL VERMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta yeni düzenleme sinyali veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" demişti.

  • FON BÜYÜKLÜĞÜ 362 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

    Öte yandan BES’te 17 Ekim itibarıyla 14,3 milyon katılımcıya ulaşılırken fon büyüklüğü ise 362 milyar TL ulaştı.

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