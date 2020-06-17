Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yılbaşından itibaren net olarak 5 milyar liralık giriş oldu. Gönüllü BES'te bulunan yaklaşık 6.8 milyon kişinin 135.4 milyar lirasının biriktiği sistemde yılbaşından itibaren net girişte altın fonları açık ara önde gitti. Altın fonlarına 4.1 milyar lira giriş olurken Borsa İstanbul'daki hisse performansının özellikle nisan ayı başından itibaren iyi olması nedeniyle hisse fonlarına 552 milyon liralık giriş yaşanırken endeks fonları da 25 milyon liralık net artışa imza attı. Dövizdeki yükselişten yararlanmak isteyen vatandaşların alımları sonucu kamu dış borçlanma fonuna (Türkiye Eurobondlarına yatırım yapan fon) 30 milyon lira para girişi yaşandı.
FAİZDEN KAÇIŞ YAŞANDI
Uzmanların yönettiği değişken fonlara giriş de 71 milyon olarak kayda geçerken yine uzman yönetiminin ağırlık kazandığı esnek fonlar 16,6 milyar liralık net varlık çekti. Faizi Hazine tahviline göre daha yüksek olan Özel Sektör Tahvili 'ne (ÖST) yapılan yatırım da 217 milyon liralık net artış kaydetti. BES'teki para girişi devam ettiği için devletin vatandaş lehine yatırdığı teşvik de 1.5 milyar lira daha yükseldi. Buna karşı faizlerin geçen yıl ağustos ayından itibaren hızla gerilemesi nedeniyle tahvil faizlerindeki getirinin azalması nedeniyle Kamu İç Borçlanma ve likit fonlardan 1.3 milyar liralık çıkış yaşandı.
6 AYDA YÜZDE 30 GETİRİ
Yılın ilk yarısında fon performanslarına bakıldığında yatırımcıların haksız olmadıkları görülüyor. Çünkü altın fonları yılbaşından bu yana yüzde 30'luk getiri ile başı çekti. İkinci yüksek getiriyi son günlerde getirisi azalmış da olsa dövizdeki yükseliş ve yabancı borsalardaki tırmanışa paralel Uluslararası Karma Esnek fonlar yüzde 13.3'lük getiri ile sağladı. Yine dövizdeki yükselişten etkilenen ve Türkiye Eurobondlarına yatırım yapan Kamu Dış Borçlanma fonlarındaki getiri de yüzde 11'i geçti. Hisse fonları ise aslında yüzde 1.8'lik kayıp yaşattı ama buna rağmen bu fonlara giriş sürdü. Borsa İstanbul'da son aylarda yabancı yatırımcıların büyük hisselerden çıkışı bu hisselere yatırım yapan fonların değerini azalttı. Borsaya son 6 ayda 352 bin kişilik yerli yatırımcı akını olmasına rağmen borsanın yeni müdavimleri yabancının boşalttığı büyük şirket hisselerinden daha çok yanlış yönlendirmeler ile küçük şirket hisselerine gitti. Sonuçta 6 ayda BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 10.1 ile TUİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyonun çok üstünde oldu. 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.
ALTINA 4.1 MİLYAR LİRA GİTTİ
|(TL)
|BÜYÜKLÜK
|NET GİRİŞ/ÇIKIŞ
|Değişken
|29.459.710.760
|71.803.968
|Kamu Dış Borçlanma
|16.287.175.962
|29.782.426
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|13.035.239.776
|-637.189.903
|Katkı
|19.488.617.155
|1.547.969.768
|Likit
|11.868.407.770
|-675.998.420
|Altın
|25.125.527.964
|4.117.083.178
|Standart
|9.426.562.641
|-100.574.910
|Hisse
|5.709.391.658
|552.584.893
|Dengeli (Esnek & Karma)
|3.184.008.025
|-104.237.989
|Özel sektör tahvili
|999.158.650
|217.955.420
|Endeks
|578.895.456
|25.424.969
|Uluslararası Karma & Esnek
|283.167.808
|16.603.957
|Fon Sepeti
|-1.494.161
|Emeklilik Fonları
|135.184.436.396
|5.059.713.196
6 AYLIK ORTALAMA GETİRİ YÜZDE 10.1
|15.06.2020
|Getiri (%)
|Emeklilik Fonları
|10,1
|Değişken
|4,6
|Kamu Dış Borçlanma
|11,8
|Kamu İç Borçlanma (TL)
|6,7
|Katkı
|5,8
|Likit
|4,2
|Altın
|30,1
|Standart
|6,5
|Hisse
|-1,8
|Dengeli (Esnek & Karma)
|11,4
|Özel sektör tahvili
|4,3
|Endeks
|-0,4
|Uluslararası Karma & Esnek
|13,3
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