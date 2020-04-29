Beş günlükken Kovid-19 tanısı konulan Suriyeli bebek alkışlarla taburcu edildi

AA

Mustafa el-Mahmud ile Sihem el-Tamar, 5 yıl önce Suriye'nin Halep kentinde evlendi. Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud, 4 yıl önce İzmir'e yerleşti ve geçimini, ayakkabıcılık yaparak sağlamaya başladı, geçen yıl da eşini İzmir'e getirdi.

Sihem el-Tamar, bir ay önce ateşlenmesi üzerine eşi tarafından getirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde 33 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, çocuklarına "Aziz" ismini verirken, solunum sıkıntısı yaşayan bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan beş günlük Aziz bebeğe, midesine ilerletilen bir tüp sayesinde ilaç tedavisi uygulandı.

Tedavilere olumlu yanıt veren Aziz bebek, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından tahlillerinin de negatif çıkmasıyla ailesine teslim edildi ve hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Hastanenin Yenidoğan Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Defne Engür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz bebeğin hayata tutunması için yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanlarının bir ay boyunca mücadele ettiğini söyledi.

Aziz bebeği bir ay boyunca negatif basınçlı izolasyon odasında takip ettiklerini belirten Engür, "Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için zaten solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemizin ardından ona ikili ilaç tedavisi uygulamaya başladık. Tedaviye olumlu yanıt verdikten sonra onu solunum cihazından çıkardık." dedi.

Engür, bebeğin rahat nefes almasının ardından beslenmesiyle ilgili tedaviler uyguladıklarını; bebeği, tüm fonksiyonları normal olarak hastaneden taburcu ettikleri söyledi.

Bebeğin annesiyle ilk kavuşma anınını tüm yoğun bakım çalışanlarını duygulandırdığını anlatan Engür, şunları kaydetti:

"Artık bebeğimiz annesinin göğsünden rahatça beslenebiliyor. Bugün burada taburcu olan bir bebek görüyoruz ama bu başarının arkasında çalışan bir sağlık ordusu var. Bunu hep birlikte başardık. Ekip olarak çok mutlu ve gururluyuz. Kovid-19 yaşlılar ve gençlerin yanı sıra yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda da görülebilen bir hastalık. Hastalık yaşlılarda daha ağır seyrediyor."

Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel ise Kovid-19 hastalığın prematüre bebeklerde nasıl seyrettiğiyle ilgili ellerinde çok az bilimsel kaynak olmasına rağmen Aziz bebeği başarılı bir şekilde tedavi etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek "Bebeğimize kendi çocuğu gibi bakan yenidoğan hemşirelerimiz başta olmak üzere, doktorlarımıza ve tüm yoğun bakım çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Alınan önlemler sayesinde son günlerde pandemi daha iyiye gidiyor, kontrol altına alınmak üzere, önlemlere sıkı bir şekilde uymaya devam etmeliyiz ve gerekmedikçe vatandaşlarımız evlerinden çıkmamalı.” diye konuştu.

Anne Sihem el-Tamar da bebeğini ilk kez kucağına aldığını belirterek, "Aziz benim ilk çocuğum. Kovid-19 olduğunu öğrenince çok üzüldüm ama Allah'a şükür sağlık çalışanlarının uyguladığı tedaviler sayesinde bebeğim iyileşti. Onu bugün hastaneden evimize götürüyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa el-Mahmud ise Türkiye'ye çok şey borçlu olduğunu, oğlunun hayatını da Türk sağlık çalışanlarının kurtardığını söyledi.

Oğlunun ilk kucağına aldığı an çok heyecanlandığını anlatan baba Mahmud, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar sayesinde moralimizi hiç bozmadık. Oğlumuz da onların bu çabalarına olumlu yanıt verdi." dedi.