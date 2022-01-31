“BES, çocuklara verilebilecek en güzel karne hediyesi”

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Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenlemeyle, Türkiye’de 18 yaş altındaki 24 milyon çocuğun BES’ten yararlanabilmesinin önü açılmıştı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 14 Ocak 2022’ye kadar 197,4 bin sözleşme adedine ulaşan sistemde, 18 yaş altı katılımcıların toplam fon tutarı 353,5 milyon TL’ye yükseldi.

Çocukların geleceğine yatırım imkânı sunan sistemde devlet katkısının 37,7 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çeken Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’nin demografik yapısı sebebiyle gençlerin ekonomik sistem içindeki payı giderek artıyor ve 18 yaş altındakilerin bireysel emeklilik sistemine katılımı, çocuklarının geleceği konusunda ailelerin de güvende hissedebilmelerini sağlıyor. Çünkü BES gençlerimizin tasarruf bilincinin artırılması ve yaşamlarının ilerleyen bölümlerinde daha rahat emeklilik dönemi geçirebilmeleri için ideal bir birikim yöntemi. BES’in, geçtiğimiz hafta itibarıyla sömestr heyecanı yaşayan 18 milyon çocuğa verilebilecek en güzel karne hediyesi olduğuna da inanıyorum.”

"YENİ YASA, BES KATILIMCILARI İÇİN YENİ FIRSATLAR GETİRİYOR"

Uygulanacak yüzde 30 devlet katkısının, 18 yaş altı BES katılımcıları için kaçırılmayacak bir fırsat olduğuna vurgu yapan Öztürkoğlu şunları ifade etti:

“Orta vadede 3 milyon çocuğun daha sisteme giriş yapması ve 30 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü oluşmasının beklendiğini göz önüne alırsak, devlet katkısı oranının artırılmasının başta 18 yaş altı katılımcılar olmak üzere tüm katılımcıları olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Üstelik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa, devlet katkısının yanında BES katılımcıları için yeni fırsatlar da getiriyor. Yeni dönemde BES katılımcıları, sistemdeki birikimlerinin temlik edilmesi ve kısmen ödeme gibi yeni avantajlardan da yararlanabilecek.”

Fibaemeklilik’in, BES’te 18 yaş altı ilk katılımcıyı sisteme kazandıran şirket olduğuna dikkat çeken Öztürkoğlu, “Aileler çocukları için BES sözleşmelerini ne kadar erken yaşta başlatırlarsa, çocuklar o kadar fazla avantaj elde edebilirler. Sistemle ilgili ailelerin akıllarına takılan bir şey varsa, her türlü sorularına Fibaemeklilik’te cevap bulabilirler. Çocuklar için özel olarak hazırladığımız Gelecek Net BES Planı ile hem katılımcılardan peşin giriş aidatı almıyoruz hem de katkı paylarını 100 TL’den başlatıyoruz. Fibaemeklilik olarak 18 yaş altı Bireysel Emeklilik planlarımızla ayrıca, AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek projesine destek oluyor, ülkemizin geleceğine de katkıda bulunuyoruz.”