Şırnak'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Gabar Dağı'nın eteklerindeki Kayaboyun köyünün içerisinde bulunduğu Bertür Vadisi ve ismini köyden alan şelale, her yıl daha çok sayıda vatandaşın rotasında yer almaya başladı.
AA'nın haberine göre özellikle yaz aylarının vazgeçilmez adresi arasında yerini alan vadi ve şelale, kış aylarında da farklı güzellikler sunuyor.
İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarının hakim olduğu bölge, kış aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarına bezenerek ayrı bir güzellik yaşatıyor.
Bölgeye gelen doğaseverler, vadi ve şelalenin kış aylarında sunduğu görsel şölene hayran kalıyor.
Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, köylerinin doğa turizminde ön plana çıktığını söyledi.
Yörenin, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki yerini aldığını kaydeden Vural, Gabar Dağı'ndaki vadi ve içindeki saklı doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasını istediklerini belirtti.
Vadinin özellikle doğaseverlere alternatifler sunduğunu anlatan Vural, şöyle devam etti:
"Gabar Dağımızın, bölgemizin ve ülkemizin bu gibi güzelliklerle anılmasını istiyoruz. Kartpostallık görüntüler var, çok güzel fotoğraflar çekilebilir. Burası doğa turizmi için bir cennet. Sadece kirletmemek şartıyla yerli ve yabancı turizmcileri, doğaseverleri bekliyoruz."
Şırnak'tan gelen Yasin Payan da yaz aylarında bölgeye sık sık geldiğini ifade etti. Bölgeye soğuk havada ilk kez geldiğini bildiren Payan, bu haliyle de büyülendiğini dile getirdi.
Herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğine dikkati çeken Payan, "Doğası ayrı şelalesi ayrı manzarası ayrı bir güzel. Vadileri mağaraları harika. Buranın 4 mevsimi de ayrı bir güzel" dedi.
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