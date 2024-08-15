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        Haberler Spor Futbol İngiltere Bertuğ Yıldırım, Ada yolcusu - Transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Bertuğ Yıldırım, Ada yolcusu

        Milli golcü Bertuğ Yıldırım, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:20
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          Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu.

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          Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransa ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, takımdan ayrılıyor.

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          Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.

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          İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

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          22 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

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          Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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