Bertuğ Yıldırım, Ada yolcusu
Milli golcü Bertuğ Yıldırım, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştı. İşte detaylar
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Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu.
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Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransa ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, takımdan ayrılıyor.
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Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.
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İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
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22 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.
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Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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