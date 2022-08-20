Medipol Başakşehir, Bertrand Traore transferinde mutlu sona ulaştı. Burkina Fasolu futbolcu, Başakşehir´e imzayı atmak üzere İstanbul´a geldi. Aston Villa'da forma giyen Traore´yi İstanbul Havalimanı´nda kulüp yetkilileri karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir´e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.
Başakşehir´de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton´ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton´ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.
Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" açıklamasında bulundu.
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