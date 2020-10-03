Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, Berrettini ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Dünya sıralamasının 186. basamağındaki Altmaier, 2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tura yükseldi.

Altmaier, dördüncü turda Roberto Bautista Agut-Pablo Carreno Busta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.