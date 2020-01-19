"İKİ TANE ESTETİĞİM VAR"

İbrahim Selim'in "Kendini ne kadar güzel buluyorsun?" sorusuna "10 üzerinden 8 derim" yanıtını veren Tüzünataç, "Hiç estetiğin var mı?" diye sorulunca da göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca" şeklinde konuşmuştu.