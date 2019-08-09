09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fox News'in haberine göre, ABD'de yayın yapan bir podcast programına konuk olan Sanders, karısının, bir senatör olarak UFO'larla ilgili ne kadar bilgi sahibi olabileceğini sorduğunu, kendisinin de ona başkan seçilirse uzaylılarla ilgili devletin elindeki tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşma sözünü verdiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında ABC'de katıldığı bir programda, askeri pilotların son zamanlarda gördüğünü ileri sürdüğü hareket eden bazı gök cisimleriyle ilgili olarak kendisine kısa bir bilgi notu geldiğini, ancak UFO'lara inanmadığını belirtmişti.
New York Times'ın mayıs ayında yayımladığı bir haberde, ABD donanmasında çalışan bazı pilotların, 2014 ve 2015 yıllarında ülkenin doğu kıyılarında tanımlanamayan uçan cisimler gördüğü ifade edilmişti.
Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (SETI) Enstitüsünden gökbilimci Seth Shostak da uçan cisimlerle ilgili olarak, radar sistemlerinde yapılan her türlü iyileştirmenin ardından görülen bazı teknik sorunların, buna yol açabileceğini kaydetmişti.
ABD Savunma Bakanlığı haziran ayında senatonun istihbarat kurulu başkan yardımcısı Virgiana Senatörü Mark Warner'a konuyla ilgili brifing vermiş, ancak meselenin dünya dışı varlıklardan ziyade güvenlik meselesi boyutunda ele alındığı aktarılmıştı.
ABD'de 2016 yılında başkanlık için yarışan Hilary Clinton da New Hampshire'de yayın yapan The Conway Daily Sun gazetesine verdiği demeçte, belki de uzaylıların dünyayı defalarca ziyaret etmiş olabileceğini söylemiş ve UFO meselesinin özünü öğreneceğini dile getirmişti.
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