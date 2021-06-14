Vermont Senatörü Bernie Sanders’tan asgari ücret açıklaması

HABERTURK.COM

Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerikalıların asgari ücretinin 1991’den bu yana saate 2,13 dolarda kaldığını hatırlattı.

Buna karşılık 1999’da zengin Amerikalıların servetini 288 milyar dolar olduğunu 2021’de ise bunun 3,2 triyona kadar çıktığını söyledi.

Gelir adaletsizliğine dikkat çeken Sanders, ‘‘Herkes için çalışan bir ekonomi yaratmalıyız. Sadece milyarder sınıfı için değil.’’ ifadelerine yer verdi.