Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin New Hampshire eyaleti ön seçiminde birinci oldu: "Zaferimiz, Trump'ın sonunun başlangıcıdır"

AFP Sanders, New Hampshire ön seçiminde birinci oldu: "Zaferimiz, Trump'ın sonunun başlangıcı"

ABD'de bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesi için New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimlerden Vermont Senatörü Bernie Sanders birinci çıktı. Çoğu ABD merkezli haber kuruluşu, kıran kırana geçen seçimde Sanders'ın zaferi kazandığını iletti.

Sanders, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu akşam kazandığımız zafer, Donald Trump'ın sonunun başlangıcıdır" dedi.

https://twitter.com/BernieSanders/status/1227451624970444801?s=20

Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokratlar'dan kimin aday olacağının belirlenmesi için önemli olan ön seçimlerin ikincisi New Hampshire eyaletinde düzenlendi.

Iowa eyaletinde düzenlenen ilk ön seçimde sonuçların açıklanması çok uzun sürmüş, Demokrat Parti Iowa komitesi aday adaylarından Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg'in kazandığını açıklamıştı.

Ancak Sanders zaferin kendisinde olduğunu öne sürerek seçim sonuçlarına karşı çıkmıştı.

İki aday da Iowa'daki sonuçların tekrar sayılmasını talep etti.

Basının büyük ilgi göstermesi ve hangi adayın öne çıkacağının belirlenmesi konusunda önemli olan New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde Sanders oyların yüzde 26'sını aldı.

South Bend şehrinin eski belediye başkanı Buttigieg, oyların yüzde 24'ünü alırken, eski başkan yardımcısı Joe Biden beşinci oldu.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise oyların yüzde 9'unu alarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Iowa'da başlayan yarış, ABD'nin 50 eyaletinde düzenlenecek ve böylece yaz aylarında Demokratlar'dan kimin başkan adayı olacağı belirlenecek.

Getty Images New York'un eski belediye başkanı ve Bloomberg haber ajansının sahibi olan Michael Bloomberg, reklam giderlerine sıkı para harcıyor

Trump oyların yüzde 83'ünü aldı

Partisinin reformist kanadından olan Sanders, daha adil bir vergi düzeni ve sağlık sistemi reformu vaat ediyor.

Sanders, 2016 yılında New Hampshire'da düzenlenen ön seçimlerde de rakibi Hillary Clinton'a karşı oyların yüzde 60'ını kazanmıştı; ancak daha sonra Hillary Clinton aday olarak seçilmişti.

Ancak sandık çıkış anketlerine göre Sanders 2016 yılında kendisine destek verenlerin sadece üçte ikisinin oyunu tekrar kazanabildi.

Bundan sonra ön seçimlerin düzenleneceği eyaletler Iowa ve New Hampshire gibi beyaz çoğunluğun değil, daha karmaşık bir seçmen kitlesine sahip olması dolayısıyla rekabetin daha yüksek olacağı seçim alanları olacak.

Demokrat Parti adaylarından New York'un eski belediye başkanı ve Bloomberg haber ajansının sahibi olan Michael Bloomberg ise 3 Mart'ta çok sayıda eyalette aynı anda düzenlenecek ön seçimlere kadar yarışmaya girmeyecek.

Diğer yandan son zamanlarda anketlerde Bloomberg'e verilen desteğin arttığı görüldü.

Demokratlar için partinin reformist kanadından Sanders ya da Warren gibi bir adayın mı destek göreceği yoksa daha ılımlı kanadında yer alan adaylardan birinin mi seçileceği kritik olacak.

Diğer yandan Cumhuriyetçi Parti'nin düzenlediği New Hampshire ön seçiminde ise ABD Başkanı Donald Trump oyların yüzde 83'ünü aldı.

Trump, en son yaptığı açıklamada karşısında rakip olarak, "Bloomberg'i görmek isteyeceğini, çünkü Sanders'ın en azından takipçileri olduğunu" söylemişti.

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