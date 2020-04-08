Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu.
Bernie Sanders'ın çekilmesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sanders, kararını internette yayınladığı video ile destekçilerine açıklamadan önce kampanya çalışanlarına iletti.
İzlediği siyasetti 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Sanders, sağlık sistemi ve işçi sınıfının sorunlarını seçim platformlarının kilit konuları arasına sokmayı başarmıştı.
Sanders, Demokrat Parti'nin son haftalardaki ön seçimlerinde rakibi Biden'ın gerisinde kalıyordu.
Daha önce de aday adayı olan Sanders, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton karşısında yenilgiye uğramıştı.
Bernie Sanders son dönemde kampanyasının odağına Covid-19 salgınıyla mücadeleyi almıştı ve ABD'nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede yetersiz kalabileceği kaygısını dile getiriyordu.
https://twitter.com/BernieSanders/status/1247913426166280192?s=20
Ağırlıklı olan gençlerden destek alan Sanders, güney eyaletlerindeki Afrika kökenli Amerikalıları ikna etmekte yeterince başarılı olamadı.
İnternetten canlı yayın yapan Sanders, aday adaylığından çekilme kararının 'çok zor ve acı verici' olduğunu söyledi ve "Eğer adaylığın mümkün olacağı bir yolda olsaydım kesinlikle devam ederdim" dedi.
Sanders, kampanyasının Amerikalılar arasında 'ekonomik adaletsizlik, sosyal adalet, ırk adaleti ve çevre adaleti konularında bilinç yarattığını' ifade etti.
Joe Biden'ı da tebrik eden Sanders 'yenilikçi fikirlerin ileriye taşınması için kendisiyle çalışacağını' söyledi.
Sanders "Birlikte, ortak hareket ederek modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi.
Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenecek.
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!