Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Bernardo Silva'dan flaş Jorge Jesus itirafı: En büyük hayalimi Jorge Jesus yüzünden gerçekleştiremedim!

Manchester City'in yıldızı Bernardo Silva, Benfica’da birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, en büyük hayaline Jorge Jesus'un engel olduğunu açıkladı

Giriş: 16.05.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bernardo Silva'dan flaş Jorge Jesus itirafı: En büyük hayalimi Jorge Jesus yüzünden gerçekleştiremedim!
HABERTURK.COM

Manchester City'in yıldız futbolcu Bernardo Silva, France Football'a yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hakkında flaş itiraflarda bulundu.

France Football’a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, en büyük hayalinin Benfica forması giymek olduğunu, ancak Jesus yüzünden bu arzusuna sadece 3 maçta ulaşabildiğini söyledi.

Silva, “Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti ama bunu sadece üç maç gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benfica’dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu” dedi.

Manchester City'nin patronu Pep Guardiola ile çalışmayı ise şu sözlerle ifade etti:

"Guardiola ile çalışırken her şeye açık olmak zorundasınız. Bir önceki sezon üç kupa kazanınca sonraki sezon da aynı şekilde oynayacağınızı düşünüyorsunuz ama o karşınıza bambaşka bir planla gelebiliyor."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fransa'dan tacizci rahiplere karşı QR kodlu önlem
Fransa'dan tacizci rahiplere karşı QR kodlu önlem
Kenger ve sirik otu tezgahlarda
Kenger ve sirik otu tezgahlarda
Denge sütunu sanılıyordu... Tarihi camideki gerçek ortaya çıktı
Denge sütunu sanılıyordu... Tarihi camideki gerçek ortaya çıktı
Naras yenileniyor, geçici köprü hizmete girdi
Naras yenileniyor, geçici köprü hizmete girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.