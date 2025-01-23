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        Haberler Magazin Berna Laçin'den, "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki

        Berna Laçin'den, "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki

        Berna Laçin, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının; "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:40
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        "Bu nasıl manyaklık seviyesi!"
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Faciaya neden olan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.

        Söz konusu olayın ardından Berna Laçin; "Çok acı çok... Yaralılara Allah, şifa versin. Ölenlerin ailelerine büyük sabır dilerim. Çok üzgünüm" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

        "ZENGİN ÖLSE SEVİNMEK NASIL BİR MANYAKLIK!"

        Berna Laçin, facianın ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının; "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki gösterdi; "Zenginler, Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da! Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece. Doktorlar, mühendisler, öğretim görevlileri vs. Çocukları, yarı yıl tatilinde faydalı bir etkinlik içinde bulunsun diye bir sene önceden paket satın alırlar ve sene boyu o taksiti öderler. Parası olan ... otelinde kalır mesela. Ya da kalabalık sevmeyenler... oteli gibi butik otellerde kalır. Yurt dışında kayak tatili 10 kat daha lüks ve güvenlidir ve yarı fiyatıdır ama vize alamadığı için insanlar bir süredir yurt içine mahkum kaldı. O zaman da işte fiyatlar iyice coştu. Ha zengin ölse sevinmek de nasıl bir manyaklık seviyesi eziklik ve hasettir o da ayrı."

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        #berna laçin
        #yangın

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