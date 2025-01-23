Berna Laçin'den, "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Faciaya neden olan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.

REKLAM advertisement1

Söz konusu olayın ardından Berna Laçin; "Çok acı çok... Yaralılara Allah, şifa versin. Ölenlerin ailelerine büyük sabır dilerim. Çok üzgünüm" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

Nasıl bir felakete uyandık bugün

Çok açı çok , yaralılara Allah şifa versin , ölenlerin ailelerine büyük sabur dilerim 🌹 #Bolu

Çok üzgünüm — berna lacin🌟 (@bernalacin35) January 21, 2025

"ZENGİN ÖLSE SEVİNMEK NASIL BİR MANYAKLIK!"

Berna Laçin, facianın ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının; "Yanan oteldekiler zengindi" sözlerine tepki gösterdi; "Zenginler, Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da! Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece. Doktorlar, mühendisler, öğretim görevlileri vs. Çocukları, yarı yıl tatilinde faydalı bir etkinlik içinde bulunsun diye bir sene önceden paket satın alırlar ve sene boyu o taksiti öderler. Parası olan ... otelinde kalır mesela. Ya da kalabalık sevmeyenler... oteli gibi butik otellerde kalır. Yurt dışında kayak tatili 10 kat daha lüks ve güvenlidir ve yarı fiyatıdır ama vize alamadığı için insanlar bir süredir yurt içine mahkum kaldı. O zaman da işte fiyatlar iyice coştu. Ha zengin ölse sevinmek de nasıl bir manyaklık seviyesi eziklik ve hasettir o da ayrı."

Bu arada zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da!

Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece.Doktorlar , mühendisler, öğretim görevlileri vs…

Çocukları yarı yıl tatilinde faydalı bir etkinlik içinde bulunsun diye , 1 sene önceden… — berna lacin🌟 (@bernalacin35) January 22, 2025