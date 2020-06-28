Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek ligde kalma mücadelesine devam etti. Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak imkansızı başarmak üzere olduklarını belirten Başkan Gözbaşı, "Öncelikle Sivasspor'un başkanına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Hes Kablo Kayserispor olarak imkansızı başarmak üzereyiz. Biliyorsunuz ben bitkisel hayatta olan bir takımı devralmıştım. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı. Biz Süper Lig'de kalmaya kararlıyız. Bizim takımımızın yeri Süper Lig'dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık. Atmamaya da devam edeceğiz. Ayrıca salı günü benim doğum günüm. Futbolcularıma bana böyle erkenden hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de kalma mücadelemize devam ediyoruz. "diye konuştu.
"MENSAH'A TEKLİFLER VAR"
Adı transfer haberlerinde geçen Mensah hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok önemli galibiyet aldık. Bu sene Sivasspor evinde hiç yenilmemişti. O yüzden hem heyecanlıyım, hemde çok mutluyum. Süper Lig'de kalmak için gerçekten çok mücadele ediyoruz. 7 puanda bir takım devraldım. Şu an neredeyiz. Bu bir başarı hikayesidir" diye konuştu.
AÇIKLAMA SONRASI GERGİNLİK
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı´nın açıklamasının ardından Danışmanı Süleyman Akın ile arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı'nın üzerine yürüyen Süleyman Akın'ı yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumundan ayrıldı.
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