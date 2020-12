Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, destek çağrısında bulundu. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı yaptığı açıklamasında, "Kayserililer, Kayserispor'umuza gönül verenler. Takımımız için çok önemli dönemeçlerden birindeyiz. Kadro zenginliğimiz, teknik yönetim ile uyum ve başarı grafiğinin yükseldiği bu dönemde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Çünkü bu takım sadece kentin en önemli markası değil aynı zamanda en büyük organizasyonu, en büyük sosyal aktivitesi, bir olma, kenetlenme, bütünleşme, kentin ekonomik gelişimine katkı aracıdır" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Zorluklar, sıkıntılar bizleri yıldırmıyor. Sarı kırmızı renklere gönül veren herkesin bu dönemeçte vereceği her tür destek bu takımın ligde hızla yükselmesini, Kayserililerin ve gönüldaşlarımızın sadece bu sezon değil, bundan sonrası için de gururla bu armayı sahiplenmelerini sağlayacaktır. Bizi basit oyunlarla yıldırmak isteyenler, bu tablo karşısında her zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar ve oyunları ayaklarına dolanacak bunu da bilmelerini istiyorum" dedi.

