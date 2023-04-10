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Berlusconi'nin sağlık durumu konusunda doktorları ihtiyatlı iyimserlik içinde

"Kronik lösemi" teşhisi konulan eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan doktorları, ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını belirtti

Giriş: 10.04.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Berlusconi'nin sağlık durumu konusunda doktorları ihtiyatlı iyimserlik içinde
Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastanede tedavisi süren eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisi'nin Başkanı Silvio Berlusconi'nin sağlık durumuna dair doktorları ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını belirtti.

"Kronik lösemi" teşhisi olan ve 5 Nisan'dan bu yana Milano'daki San Raffaele Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde akciğer enfeksiyonu tedavisi gören 86 yaşındaki liderin durumuna ilişkin doktorları Prof. Alberto Zangrillo ve Prof. Fabio Ciceri, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son 48 saatte takip edilen organ fonksiyonlarında ilerleme kaydeden sürekli bir iyileşme gözlendi. Sitoredüktif, antimikrobiyal ve anti inflamatuar tedaviler beklenen sonuçları veriyor. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Başkan Berlusconi, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Prof. Zangrillo, İtalyan basınına ayrıca yaptığı açıklamada da Berlusconi'nin tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Berlusconi, kısa süre önce 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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