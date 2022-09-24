Berlin’de bir ilk

Berlin, Türk sinema sanatının en güzel örnekleriyle değerli sanatçılarını ilk defa düzenlenecek olan Berlin Türk Film Festivali (BTFF) ile ağırlamaya hazırlanıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 5 - 11 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Berlin Türk Film Festivali’nin (BTFF) tanıtımı yapıldı.

Basınla buluşan BTFF Başkanı Cenk Yengiloğlu ve Başkan Yardımcısı Ezel Richter ile ünlü konuklar merak edilen soruları yanıtladılar.

Göçün 60. yılına istinaden "Share Your Dream" sloganıyla yola çıkan Berlin Türk Film Festivali, Türkiye’nin ve Almanya’nın önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu ve akademisyenlerini bir araya getirecek.

JÜRİ ÜNLÜ İSİMLERDEN OLUŞTU

Berlin Türk Film Festivali (BTFF) Golden Tor ödülleri için uzun metraj filmlerin jüri başkanlığını yönetmen Abdullah Oğuz yapacak.

Festivalin jürisi yapımcı Nida Karabol, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Deniz Çakır, Baki Davrak, Mehmet Çepiç ve akademisyen Öktem Başol olacak.

Kısa Film dalında jüride ise ünlü yönetmen Raşit Çelikezer, Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema TV bölümünden Doç. Dr. Ragıp Taranç ve Dilaver Bayındır olacak.

PERDE BERLIN IN BERLIN İLE AÇILACAK

Festival 5 Kasım Cumartesi akşamı göçün 60. yılına ithafen değerli sinema yönetmeni Sinan Çetin’in Berlin in Berlin filmi ile açılacak.

Gala gecesine yönetmen Sinan Çetin ile oyuncular Hülya Avşar ve Cem Özer katılacak. Öte yandan birçok ünlü yönetmen ve oyuncu master class, workshop ve söyleşilere katılacak.