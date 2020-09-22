Berlin ve Viyana filarmoni orkestrası üyeleri, İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivaldeki tüm konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlanıyor.

Yalnızca Türkiye'den izlenebilen konserde, kemanda Noah Bendix-Balgley ile Sebastian Gürtler, viyolada Thilo Fechner, viyolonselde Stephan Koncz, kontrbasta Ödön Racz, klarnette Daniel Ottensamer, piyanoda ise Christoph Traxler sahne alacak.

Stephan Koncz'un "James Bond Süiti" adlı eseriyle başlayacak konserde, "Humoresque", "Zutje Dunje", "Ludwig's Nightmare", "Kol Nidrei", "Rock Me Amadeus", "Salome'nin Dansı", "Do Majör Füg", "Heartless", "Waltzing Mathilda", "Odessa Bulgar" ve "La Vie en Rose" eserleri yorumlanacak.

Kayıtları Viyana Synchron Sahnesi'nde gerçekleşen konser, müzikseverlere, klasik, caz, Latin ve pop müziğin bir arada sunulacağı 1,5 saatlik bir deneyim sunacak. Konser öncesi, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Klimt'in müzik tablosu üzerine İKSV'nin YouTube kanalında bir konuşma yapacak.

"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşen festival konserlerinin tümüne, festivalin dijital platformu üzerinden bir ay süresince erişmek mümkün olacak.