Berlin sokaklarındaki grafitiler

Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles, rumuz ismiyle EME Freethinker'in çizdiği grafitiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından haberlere konu oldu. Salgının başlamasının ardından özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan tuvalet kağıdı alışverişi ve stoğuna atıfta bulunularak, Yüzüklerin Efendisi filmi karakteri Gollum'un tuvalet kağıdına "Kıymetlim" şeklinde seslendiği grafitisiyle dünya basınında yer alan sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, sanatçı Bob Marley gibi ünlü isimlere eserlerinde yer veriyor.

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