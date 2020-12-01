Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2012 çıkışlı komedi filmin senaryosu Ata Demirer'e ait.
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tim Seyfi — Ahmet KK
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebasi — Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör yardımcısı
BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.
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