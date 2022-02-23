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Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi’nden konser ve ustalık Atölyesi

Dünyada türünün en iyi topluluğu kabul edilen Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi (Berlin Philharmonic Wind Quintet), 26 Şubat Cumartesi günü saat 20'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Topluluk üyeleri, konser öncesi, genç müzisyenlerin eğitimine katkı için bir de ustalık atölyesi gerçekleştirecek

23.02.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi’nden konser ve ustalık Atölyesi
Nefesli Beşli İstanbul'da
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HABERTURK.COM

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın kalıcı oda müziği topluluğu olarak 1988’de kurulan Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi, uluslararası saygın festivallerin aranan popüler toplulukları arasında yer alıyor. Beşli, geniş repertuvarı, mükemmel uyumu, icralarındaki ifade ve ton zenginliği ile dikkat çekiyor.

Andreas Wittmann
Andreas Wittmann

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 26 Şubat’ta gerçekleşecek konserde; obuada Andreas Wittmann, klarnette Wenzel Fuchs, fagotta Bence Bogányi, kornoda Stefan Dohr ve piyanoda Özgür Aydın müzik şöleni sunacak.

Ayşe Melis Demir
Ayşe Melis Demir

Topluluğun konserde icra edeceği eserler ise şöyle: W. A. Mozart’ın “Piyano, Obua, Klarnet, Korno ve Fagot için Kenteti, KV 452”, F. Poulenc’in Klarnet ve Piyano için Sonatı ve L.v. Beethoven’ın Piyano, Obua, Klarnet, Korno ve Fagot için Kenteti, Op.16.

Wenzel Fuchs
Wenzel Fuchs

Cemal Reşit Rey Konser Salonu 2022 konser sezonunda, konser programı dışında gerçekleştirdiği etkinliklerle “bilgilendirme” misyonu üstleniyor. Bu misyon ile “Girişte Solda” başlıklı müzik söyleşileri gerçekleştirmeye başlayan CRR Genel Sanat Yönetmenliği, şimdi de genç müzisyenlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ustalık atölyelerine başlıyor.

Deniz G&uuml;lbeyaz
Deniz Gülbeyaz

Bu kapsamda ilk ustalık atölyesi, 26 Şubat’ta, saat 13 ila 14 arası, Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi üyeleri ile gerçekleşecek. Atölyeye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan beş öğrenci katılacak. Bire bir gerçekleşecek ustalık atölyesine katılacak genç müzisyenlerin isimleri şöyle: Obuada Ayşe Melis Demir, kornoda Kağan Berişa, klarnette Deniz Gülbeyaz, fagotta Zeynep Bilgesu Özkaplan, piyanoda ise Alp Çelik.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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