Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı: Checkpoint Charlie'de 'ABD askerleri' gibi giyinen aktörlere' yasak

Almanya'da Berlin Belediyesi, Soğuk Savaş döneminin ünlü geçiş kapısı "Checkpoint Charlie"de (Charlie Kontrol Noktası) yerel aktörlerin Amerikan askeri üniformaları içinde turistlerle fotoğraf çektirmesini yasakladı.

Belediye Dance Factory adlı ajansın 20 yıllık iznini iptal etti.

Kararın, aktörlerin turist gibi davranan sivil polis memurlarından fotoğraf çektirmek için para istemesi üzerine alındığı açıklandı.

Bu kişilerin turistlerden fotoğraf çektirmek için 4'er Euro istediği ve para ödemek istemeyenlere kötü davrandığı yolunda şikayetler vardı.

Aktörler ise sadece bağış kabul ettiklerini öne sürüyor.

Doğu ve Batı Berlin, 1961'den 1989'a kadar Duvarı'yla ayrılmıştı.

9 Kasım Cumartesi günü Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlanacak.

Checkpoint Charlie

'Berlin Duvarı Disneyleştiriliyor'

Mitte semtinde bulunan Checkpoint Charlie, 1961'den 1990'a kadar sadece İttifak güçleri askerleri, diplomatlar ve yabancıların geçişleri için kullanılıyordu.

Geçiş kapısı, 1989'da yıkılan Berlin Duvarı'nı ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri. Bölgede sahte Kızıl Ordu kürk şapkaları, gaz maskeleri ve Berlin Duvarı'nın küçük parçaları satılıyor.

Ancak birçok Berlinli bölgenin "Disneyleştirilmesinden" rahatsızlık duyduğunu söylüyor.

2015'te de Roma Belediyesi, yerel aktörlerin Romalı asker kılığında turistlerle fotoğraf çektirmesini yasaklamıştı.