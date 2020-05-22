Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan Berlin derbisinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 51'inci dakikada Ibisevic, 52'nci dakikada Lukebakio ve 61'inci dakikada Cunha'nın golleriyle skoru kısa sürede skoru 3-0 taşıdı. Müsabakanın geri kalanında rakibi karşısında kontrolü kaybetmeyen ev sahibi ekip, 77'nci dakikada Boyata'nın kafa golüyle gol perdesini kapattı ve müsabakayı 4-0'lık galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 34'e yükseltti. Deplasman ekibi Union Berlin ise 30 puanda kaldı.