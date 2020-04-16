Berlin'de Türk öğrencilere Türkçe dersi verilmesi için imza kampanyası

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Berlin'de kurulan "Veli inisiyatifi" adına kampanyayı başlatan Ahmet Macar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'deki okullarda uzun dönemden beri MEB öğretmenleri tarafından Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verildiğini ancak bu derslerin ilçe yönetimleri tarafından yavaş yavaş kaldırılmaya başlandığını söyledi.
Son olarak Neukölln İlçe Belediyesinin gelecek eğitim-öğretim yılında MEB öğretmenlerinin Türkçe derslerini okullardan kaldırmayı düşündüğünü, başka ilçe belediyelerinin de buna benzer girişimler içerisinde olduğunu anlatan Macar, "Türkçe derslerine ihtiyacımız var. Çocuklarımızın kültürümüzü öğrenmesi gerekiyor. Çocukların kendilerini Türkçe ifade edebilmesi için bu derslerin okullarda verilmesi lazım. Belediyelerin Türkçe derslerini okullardan kaldırmaya çalışmasına anlam veremiyorum." ifadesini kullandı.
Macar, uzmanların ana dilini iyi konuşan çocukların başka dilleri de iyi öğrenebileceğine işaret ettiğini anımsattı.
Berlin eyaletinin Eğitim Bakanlığı tarafından bazı okullarda verilen Türkçe derslerinin MEB öğretmenlerinin verdiği Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yerine geçemeyeceğini vurgulayan Macar, "Sadece Türkçe konuşmak bu dersi vermek için bir yeterlilik değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Belediyelerin okullarda Türkçe derslerini vermek için sınıf bulunmadığına ilişkin bahanesinin geçerli olamayacağını ifade eden Macar, "Bu, açıkça eşitsizliktir. Biz bu kentte yaşıyoruz ve vergi veriyoruz. Haklarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Macar, Türkçeye sahip çıkmak gerektiğini, bundan dolayı velilerle internet üzerinden imza kampanyası başlattığını belirterek Türkçeye sahip çıkmak isteyenleri http://chng.it/gfRKS8K2 adlı internet sayfasından imza kampanyasına katılmaya çağırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!