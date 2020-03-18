Berlin'de koronavirüs için yeni hastane inşa edilecek! - Haberler

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Almanya'nın başkenti Berlin'de eyalet hükümeti, artış beklenen koronavirüs vakaları nedeniyle 1000 yataklı bir hastane inşa etme kararı aldı.

Başkentin Charlottenburg-Wilmersdorf bölgesinde inşa edilecek hastanenin, Alman ordusunun da desteğiyle yapılacağı belirtilirken, projenin bitiş tarihine ilişkin henüz bir tarih verilmedi.

Eyalet senatosu tarafından onaylanan projenin inşası tamamlandığında, hastanenin yalnızca diğer hastanelerin yetersiz kalması durumunda kullanıma açılacağı bildirildi.

Yeni hastanenin hafif vakaların yanı sıra ağır koronavirüs hastalarına da bakması bekleniyor.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, "Bu tedbir, iyi oluşturulmuş Berlin hastane sisteminin olası bir darboğazda tamamlanmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Salı günü açıklanan rakamlara göre Berlin'de şimdiye kadar 332 koronavirüs vakası tespit edildi. Almanya genelinde ise 500 kişinin hastanelere kaldırıldığı biliniyor.

Alman yetkililer gelecek aylarda daha fazla kişinin hastanelerde tedavi almak zorunda kalacağını düşünüyor.

Berlin'de atılan adımların bir benzeri, koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Wuhan'da da atılmıştı. Wuhan'da 10 gün içerisinde koronavirüs tedavisi için 2 hastane inşa edilmiş, salgının kontrol altına alınmasının ardından hastanelerin kapatılmasına karar verilmişti.