Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otelin lobisindeki, içinde 1 milyon litre su ve 1500 tropik balığın bulunduğu dev akvaryum patladı, sular otele ve çevre sokaklara taştı. Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu, iki kişinin de kırık camlarla yaralandığını açıkladı.
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Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı/berlin-de-1500-baligin-bulundugu-dev-akvaryum-patladi-3547943
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