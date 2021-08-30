Almanya’da hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele politikası protesto edildi

Hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede izlediği politika ve aldığı tedbirleri protesto etmek için binlerce gösterici Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinin çeşitli yerlerinde toplandı.
Polisin, bulundukları yerlerde toplanmalarına izin vermemesi üzerine protestocular yürüyüşe geçerek Alexander Meydanı’na ulaşmak istedi. Polisin bu girişimi de engellemesi üzerine göstericiler Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyüşe geçti."Barış, özgürlük ve demokrasi" sloganları atan protestocuların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığı, özellikle şiddete başvuranlara ve yasaları ihlal edecek şekilde çağrıda bulunanlara odaklanıldığı aktarıldı.Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve 2 binin üzerinde polis görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binalarının çevresi trafiğe kapatıldı.
Berlin’de dün de yüzlerce kişi hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş ancak polis ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı. Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!