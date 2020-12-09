Berkin Elvan davasında mütalaa koronaya takıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, duruşma savcısının koronavirüse yakalanması nedeniyle mütalaa hazırlanamadı.

SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz polis memuru sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Berkin Elvan'ın ailesini avukatları temsil etti. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izleyici olarak katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bir önceki celse mütalaasını hazırlaması için dosyanın gönderildiği duruşma savcısının koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü belirtti. Bu nedenle savcının mütalaasını hazırlayamadığını belirten mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.