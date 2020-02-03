03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda, gaz tüfeğinin toplumsal olarak grubun dağıtılması ve etkisiz hale getirilmesi için kullanıldığı belirtildi.
KASITLI BİLE ATEŞ EDİLSE İSABET OLASILIĞI DÜŞÜK
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, ek bilirkişi raporunda gaz tüfeğinin özelliklerine yer verilerek, gaz tüfeğinin noktasal olarak değil bölgesel olarak belirlenen alanlara doğru atış yapılması, gaz tüfeği atışlarının istikrarlı olmaması ve her atışın namludan çıktıktan sonra farklılık göstermesi, kasıtlı olarak hedefin vurulmak istenilen noktasına nişan alınarak atış yapılsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu belirtildi.
Bu nedenlerle gerçekleşen olayın istem dışı meydana gelmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu, kolluk görevlisinin olayın meydana gelmesinde hangi irade ile hareket ettiğinin dosya kapsamında bir beyan ve belgenin olmadığı belirtildi.
KOLU SARILI GÖREVLİ ASLİ KUSURLU
Raporda, Berkin Elvan’ın ölümünde kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı, sanık olduğu iddia edilen zet tüfeği kullanan kolluk görevlisinin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu belirtildi.
BARIŞÇIL GÖSTERİ YAPMAYAN GRUP
Berkin Elvan’ın mevcut görüntülerin net olmamasından gösterici grubun eylemlerine katılıp katılmadığının tespit edilememekle birlikte barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı anlatıldı.
BERKİN ELVAN TALİ KUSURLU
Yaralandıktan sonra hastanede üzerinden 11 adet torpilin daha fazla ses, gürültü ve basınç oluşturmak maksadı ile gruplar halinde birbirlerine bantlı vaziyette çıkması sebebi ile gösterici grupla hareket ettiği kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmesi ve yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediğinden olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğu ifade edildi.
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